Суд намерен 10 июля возобновить дело Лерчек о выводе 250 млн рублей

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Суд в Москве 10 июля рассмотрит вопрос о возобновлении процесса по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, обвиняемой в выводе более 250 млн рублей за границу.