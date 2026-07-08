Суд намерен 10 июля возобновить дело Лерчек о выводе 250 млн рублей

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Суд в Москве 10 июля рассмотрит вопрос о возобновлении процесса по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, обвиняемой в выводе более 250 млн рублей за границу.
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