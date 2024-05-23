ФСБ предъявила доказательства беспредела американцев и французов в Берлине 1945-го

НК

Наталья Котельникова

А кто сомневается? Они и сейчас по своей вседозволенности везде так себя ведут. Одни прибалты от них страдают по сей день. Хохлы, грузины, армяне,дураки, думают они им свободу и счастье принесут? Вечное унижение и уничтожение они несут!!!