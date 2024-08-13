Оговор за приговор: в Москве «прессуют» ООО «Орис Пром»

За привлечением к административной ответственности и штрафом в 23 миллиона рублей московской компании ООО «Орис Пром» предположительно может скрываться месть бывшего начальника тендерного отдела, связанного с хищениями металлолома на несколько десятков миллионов рублей у ГУП «Московский метрополитен».