Срочно на фронт: нижегородский «Садко 9»

Продукция Горьковского автомобильного завода достаточно фрагментарно представлена на полях СВО. В основном за Нижний Новгород отдувается Арзамас, где выпускают броневики «Тигр», разработанные в своё время в Нижнем Новгороде.
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