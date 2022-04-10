Парламентская газета

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Куры или яблоки: что можно выращивать на даче

Куры или яблоки: что можно выращивать на даче

Пандемия коронавируса вновь подняла интерес россиян к загородным участкам: многие стали рассматривать дачи не только как место уединения от суеты мегаполиса, но и как возможность обзавестись подсобным хозяйством в период экономических потрясений.

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