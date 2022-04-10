Куры или яблоки: что можно выращивать на даче

Пандемия коронавируса вновь подняла интерес россиян к загородным участкам: многие стали рассматривать дачи не только как место уединения от суеты мегаполиса, но и как возможность обзавестись подсобным хозяйством в период экономических потрясений.
Пандемия коронавируса вновь подняла интерес россиян к загородным участкам: многие стали рассматривать дачи не только как место уединения от суеты мегаполиса, но и как возможность обзавестись подсобным хозяйством в период экономических потрясений.
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