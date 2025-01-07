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Пентагон раскрыл будущее помощи Украине после ухода Байдена

Пентагон раскрыл будущее помощи Украине после ухода Байдена

Пентагон: США ожидают сохранение военной помощи Украине после ухода Байдена Соединенные Штаты надеются на продолжение военной помощи Украине после ухода главы Белого дома Джо Байдена, сообщила пресс-служба Пентагона.

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