Голикова: в первой половине 2026 года 52 млн россиян прошли диспансеризацию

Диспансеризацию и профилактические осмотры за первую половину 2026 года прошли 52 млн россиян. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте правительства.
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