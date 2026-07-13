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Газета.ру

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Голикова: в первой половине 2026 года 52 млн россиян прошли диспансеризацию

Голикова: в первой половине 2026 года 52 млн россиян прошли диспансеризацию

Диспансеризацию и профилактические осмотры за первую половину 2026 года прошли 52 млн россиян. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте правительства.

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