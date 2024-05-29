RT: работающие родители имеют особые права на отдых и гарантии при увольнении

Трудовой кодекс обеспечивает работающих родителей различными трудовыми привилегиями. Они имеют приоритетное право на выбор времени отпуска, могут отдыхать в течение рабочего дня, а также наделяются гарантиями при увольнении, объяснили RT эксперты "Авито Работы".