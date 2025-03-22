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Боец ВС РФ получил прозвище Роналду, когда отбил головой гранату ВСУ

Боец ВС РФ получил прозвище Роналду, когда отбил головой гранату ВСУ

Российский боец, находящийся на лечении в одном из госпиталей, получил от медсестер прозвище Роналду из-за того, что в зоне СВО отбил головой летевшую к нему гранату ВСУ, сообщает Telegram-канал «Вести», опубликовавший видео разговора с военнослужащим.

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