Михалков объяснил, почему не верит Голливуду

Режиссер Никита Михалков не верит, что в Голливуде заинтересуются российским кино после оказанного внимания российским актерам Юре Борисову и Марку Эйдельштейну, заявил постановщик в беседе с РИА Новости.
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