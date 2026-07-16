Проф. Юсра Суэди: МУС осуждал только африканцев, пока не тронул любимчиков Запада

Почему администрация Трампа объявила тотальную войну Международному уголовному суду? Как ордер на арест Владимира Путина превратился в тест на западное лицемерие? Что такое «Закон о вторжении в Гаагу» и почему он угрожает союзникам по НАТО? И почему Европа молчит, когда Вашингтон открыто атакует международные правовые институты? Доктор Юсра Суэди.
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