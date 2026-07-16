Проф. Юсра Суэди: МУС осуждал только африканцев, пока не тронул любимчиков Запада

Поче­му адми­ни­стра­ция Трам­па объ­яви­ла тоталь­ную вой­ну Меж­ду­на­род­но­му уго­лов­но­му суду? Как ордер на арест Вла­ди­ми­ра Пути­на пре­вра­тил­ся в тест на запад­ное лице­ме­рие? Что такое «Закон о втор­же­нии в Гаа­гу» и поче­му он угро­жа­ет союз­ни­кам по НАТО? И поче­му Евро­па мол­чит, когда Вашинг­тон откры­то ата­ку­ет меж­ду­на­род­ные пра­во­вые инсти­ту­ты? Док­тор Юсра Суэ­ди.