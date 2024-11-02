Al Mayadeen: Иран обладает всеми возможностями для создания ядерного оружия

Глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen, что Тегеран обладает всеми возможностями, которые позволят при необходимости создать ядерное оружие.
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