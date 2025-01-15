МИД Австралии вызвал посла России после смерти наемника ВСУ

В МИД Австралии вызвали посла России в Канберре Алексея Павловского. Это произошло после сообщений о смерти австралийца Оскара Дженкинса, воевавшего на фронте украинского конфликта на стороне ВСУ и попавшего в плен к ВС РФ.
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