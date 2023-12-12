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Закон, порядок, государство

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Теперь точно: от 8 000 до 50 000 рублей гарантированно упадут на карты россиян в январе

Теперь точно: от 8 000 до 50 000 рублей гарантированно упадут на карты россиян в январе

С 2024 года в России будут изменены правила начисления и размеры некоторых выплат для граждан. Это, в первую очередь, касается россиян, получающих пособия на детей.

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