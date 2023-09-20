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Биатлонист Майдола: «Такой базы, как у нас в Якутии, я не встречал. Но биатлон у нас – говно. Денег нет, тренеров тоже»

Прохору 19 лет, он выступает за команду Республики Саха. У себя в соцсетях он рассказал, что ему приходится подрабатывать курьером в доставке еды, чтобы оплачивать сборы и патроны.

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