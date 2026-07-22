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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин о фото с Ибрагимовичем: «Увиделись с ним в лифте. Он меня узнал, как ни странно. Попросил фото, все-таки легенда футбола»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о совместном фото с бывшим игроком сборной Швеции по футболу Златаном Ибрагимовичем.

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