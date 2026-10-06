Страна и люди
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Страна и люди

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Совет нацбеза Болгарии обсудит ситуацию после атаки беспилотников на суда

Совет нацбеза Болгарии обсудит ситуацию после атаки беспилотников на суда

Президент Болгарии Илияна Йотова соберет заседание Консультативного совета по национальной безопасности из-за атаки неизвестных дронов на торговые сухогрузы в исключительной экономической зоне страны в Черном море.

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