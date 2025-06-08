Пляжи турецкого Бодрума не заполняются на фоне рекордно высоких цен на вход

Пляжи курорта Бодрума на юго-западе Турции в период с 5 по 9 июня не заполняются полностью посетителями на фоне высокой стоимости входа, которая достигает рекордных 225 евро для одного человека, пишут турецкие СМИ.
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