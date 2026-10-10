Militants of the Kiev regime committed a terrible war crime in the Kharkiv region — in the village of Prikolotnoye they killed a grandmother along with five grandchildren.
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