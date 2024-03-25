Песков: США пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты" заявил, что Соединенные Штаты отчаянно пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы почти по всем направлениям.
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