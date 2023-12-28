Украина готовит скрытую атаку на опоры Крымского моста – эксперт

Как Вы не поймёте , что РЕМОНТ моста вместе с откатами -СТОИТ намного ДОРОЖЕ, чем целый Киев !!!?

пра бы уже знамя победы три колор России! над зданием рады и над офисом зеленского вознести!!!

Boris Borisov

Паренёк , а... чёй то ты не в рядах тех, кто возносит ? А ты , вообще кто такой ? Иди, возноси триколор ! Кто тебе дебилу диванному мешает !