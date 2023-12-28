Политнавигатор Украина готовит очередную атаку на Крымский мост. В этот раз могут быть использованы не надводные, а полностью погруженные в воду – именно подводные беспилотники, которыми ВСУ хотят повредить или разрушить опоры транспортного перехода.
Украина готовит скрытую атаку на опоры Крымского моста – эксперт
Комментарии
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Boris Borisov
Как Вы не поймёте , что РЕМОНТ моста вместе с откатами -СТОИТ намного ДОРОЖЕ, чем целый Киев !!!?
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16 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
пра бы уже знамя победы три колор России! над зданием рады и над офисом зеленского вознести!!!
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15 час.
Boris Borisov
Паренёк , а... чёй то ты не в рядах тех, кто возносит ? А ты , вообще кто такой ? Иди, возноси триколор ! Кто тебе дебилу диванному мешает !
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15 час.
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