Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Губарев
    Наша либесраная арттусовка оказалась очень сраной и теперь своим говном пытается обгадить всех , кто по их мнению , н...Уволить всех орга...
  • Сергей Губарев
    Хохлы послали в эротическое путешествие и русские стали для неë братьями . Чем иметь такую сестру лучше удавиться , п...Уволить всех орга...
  • Валерий Холодок
    Доброго утра, Платон. Понятно. Ладно, оставим пока размышление о том, как и кто принимает решение на потом, может быт...Настоящие ошибки ...

Украина готовит скрытую атаку на опоры Крымского моста – эксперт

Украина готовит скрытую атаку на опоры Крымского моста – эксперт

Политнавигатор Украина готовит очередную атаку на Крымский мост. В этот раз могут быть использованы не надводные, а полностью погруженные в воду – именно подводные беспилотники, которыми ВСУ хотят повредить или разрушить опоры транспортного перехода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Boris Borisov
Как  Вы не поймёте , что РЕМОНТ моста вместе с откатами -СТОИТ намного ДОРОЖЕ, чем целый Киев !!!?
Ответить
16 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
пра бы  уже знамя победы    три колор России!  над  зданием  рады и над офисом  зеленского вознести!!!
Ответить
15 час.
Boris Borisov
Паренёк , а... чёй то ты не в рядах тех, кто возносит ? А ты , вообще кто такой ? Иди, возноси триколор ! Кто тебе дебилу диванному мешает !
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх