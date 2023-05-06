Военное обозрение

3 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Загуменов
    а его дети (принцы) тоже ждут ?  ну сколько можно ждать?Завершилась церем...
  • Андрей Калинин
    Я думал, что так и помрёт принцемЗавершилась церем...
  • Валентин Щербаков
    Вот какая-то хохлотварь угрожает в Крыму гражданам, а руководство проявляет трусость и не может выгнать эту сумасшедш...Чиновница киевско...

Китай испытывает боевой лазер для борьбы со спутниками

Китай испытывает боевой лазер для борьбы со спутниками

Предполагаемый лазерный комплекс. У двух ангаров (вверху и внизу) открыта крыша Китайская оборонная промышленность активно изучает и развивает направление т.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх