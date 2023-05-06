Китай испытывает боевой лазер для борьбы со спутниками

Предполагаемый лазерный комплекс. У двух ангаров (вверху и внизу) открыта крыша Китайская оборонная промышленность активно изучает и развивает направление т.
Популярные статьи
- Эстонский генерал Мартин Харем: Единственный приемлемый вариант окончания конфликта на Украине - это распад России
- Министр юстиции Ямайки потребовала от Великобритании извинений и репараций за годы работорговли и колониализма
- Шольц: Мы передаём оружие Украине для защиты собственной территории, но не для нападения на Россию
Свежие комментарии