Патрушев назвал терактом аварию сухогруза Ursa Major

Крушение российского сухогруза Ursa Major в Средиземном море является терактом. Западные страны стремятся ограничить действия России в мировом океане, сообщил председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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