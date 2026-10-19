В ближайшие три года в Москве планируют построить 29 объектов здравоохранения. В их числе — многопрофильные больницы, лечебно-диагностические комплексы и специализированные центры, где пациенты смогут получать помощь по всему маршруту: от диагностики до лечения и реабилитации.