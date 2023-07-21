Военное обозрение

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«Установила дополнительные мины»: Кирби обвинил Россию в якобы подготовке к атаке гражданских судов в Чёрном море

«Установила дополнительные мины»: Кирби обвинил Россию в якобы подготовке к атаке гражданских судов в Чёрном море

Соединенные Штаты обвинили Россию в якобы установке дополнительных мин в акватории Черного моря, но никаких доказательств этому привести не смогли.

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