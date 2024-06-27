На ПМЮФ готовятся к приезду Медведева

Замглавы Совбеза РФ выступит на форуме вместе с министром юстиции Кубы и генпрокурором Намибии. Заместитель главы Совета безопасности РФ и бывший президент РФ Дмитрий Медведев посетит Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ).
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