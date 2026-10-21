Их лица стали для нескольких поколений эталоном мужской привлекательности в советском кино. Но семейная жизнь за кадром у всех восьмерых сложилась по-разному: у Николая Рыбникова был один долгий брак, у Василия Ланового — три, у Николая Ерёменко-младшего — две дочери от разных семей, а Олег Стриженов встретил главную спутницу после двух предыдущих браков.