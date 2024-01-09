Главой Владимирстата назначили Евгения Сокольских

Владимирстат возглавил экс-заместитель министра по экономическому развитию и промышленности региона.Главой Управления Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области стал экс-заместитель министра по экономическому развитию и промышленности региона Евгений Сокольских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии