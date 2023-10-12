В Екатеринбурге задержали 16-летнего лже-минёра

Школьник получил задание "заминировать" школу через мессенджерНесовершеннолетнего лже-террориста задержали в Екатеринбурге сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области.
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