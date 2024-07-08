Вредно ли есть много мороженого?

В жару иногда просто невозможно остановиться — опасно ли это? Источник: Unsplash.com/CC 0 Мороженое имеет два бесспорных преимущества: оно охлаждает нас во время жары и поднимает настроение — а иногда лакомство выполняет обе функции одновременно.