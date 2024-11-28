Прокуратура Севастополя добилась увеличения на тысячу рублей суммы, выделяемой несовершеннолетним. Установлено, что на питание спортсменов, в том числе несовершеннолетних, в пути, во время проведения мероприятия и участия в нем, за счет бюджета города выдавалось до 700 рублей в сутки каждому.