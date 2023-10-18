Полицейскими МУ МВД России «Балашихинское» проверена деятельность цеха по производству хлебобулочных изделий

Сотрудниками полиции МУ МВД России «Балашихинское» в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия проверен цех по изготовлению хлебобулочных изделий, расположенный на территории промышленной зоны в г.
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