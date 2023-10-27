Концертная программа ´Время всегда за нас´.

20 октября 2023 года коллективы художественного творчества ГУО ´Гимназия-колледж искусств г. Бобруйска´ представили концертную программу ´Время всегда за нас´ для Республиканской аттестационной комиссии на подтверждение наименования ´Образцовый´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии