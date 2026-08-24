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Спецдокладчик ООН призвала срочно ввести международные силы для защиты Палестины

Спе­ци­аль­ный доклад­чик ООН по пра­вам чело­ве­ка на пале­стин­ских тер­ри­то­ри­ях Фран­чес­ка Аль­ба­не­зе заяви­ла о необ­хо­ди­мо­сти немед­лен­но­го раз­вер­ты­ва­ния меж­ду­на­род­ных сил для защи­ты граж­дан­ско­го насе­ле­ния на Запад­ном бере­гу, в Восточ­ном Иеру­са­ли­ме и сек­то­ре Газа.

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