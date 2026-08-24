Спецдокладчик ООН призвала срочно ввести международные силы для защиты Палестины

Специальный докладчик ООН по правам человека на палестинских территориях Франческа Альбанезе заявила о необходимости немедленного развертывания международных сил для защиты гражданского населения на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа.
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