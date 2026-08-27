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Царьград

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Сергей Пахомов подчеркнул необходимость модернизации инфраструктуры

Сергей Пахомов подчеркнул необходимость модернизации инфраструктуры

Сергей Пахомов отметил необходимость выявления проблем в коммунальной инфраструктуре РФ до холодов. На форуме «Единой России» обсуждены планы модернизации, важность ответственности управляющих компаний и ужесточение требований к их деятельности.

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