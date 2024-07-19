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Названы автопредпочтения россиян в разных регионах России

Названы автопредпочтения россиян в разных регионах России

ВТБ проанализировал статистику выданных автокредитов в первом полугодии и выяснил: южные регионы и центральная Россия предпочитают отечественные марки, а Сибирь и Дальний Восток не изменяют подержанным авто из Японии и Кореи.

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