На Сахалине полицейские изъяли у жителя Корсакова более 2 кг конопли

Сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области совместно с оперуполномоченными ОУР ОМВД России по Корсаковскому городскому округу проведены оперативно-розыскные мероприятия в городе Корсакове в отношении 52-летнего жителя районного центра, ранее неоднократно судимого.
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