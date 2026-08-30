Кравцов: мәктәп укытучысының эш нормасы — атнага 18 сәгать

Мәктәп укытучыларының эш нормасы хезмәт хакының бер ставкасына атнага 18 сәгать тәшкил итә. Россия мәгариф министры Сергей Кравцов РИА Новости агентлыгына биргән интервьюсында шулай дип белдерде.
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