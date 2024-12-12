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Северный морской путь⚓

2 подписчика
Иной раз вот нужно передать что-то или пересадить кого-то куда-то... Как сделать

Иной раз вот нужно передать что-то или пересадить кого-то куда-то. Как сделать? Только во льду и с использованием судового крана.

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