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Царьград

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Экс-судья из США Наполитано предрёк скорый конец властям Украины

Экс-судья из США Наполитано предрёк скорый конец властям Украины

Юрист подчеркнул, что Украина находится в отчаянии, а её коррумпированные власти знают, что их дни сочтены.

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