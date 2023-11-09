Кто такая Параскева Пятница, память которой церковь чтит 10 ноября, что можно и что нельзя делать в этот день Алёна Юрьева10 ноября каждый год православные христиане отмечают праздник святой Параскевы Пятницы, который в народе известен как Бабья Заступница.