Кто такая Параскева Пятница, память которой церковь чтит 10 ноября, что можно и что нельзя делать в этот день Алёна Юрьева10 ноября каждый год православные христиане отмечают праздник святой Параскевы Пятницы, который в народе известен как Бабья Заступница.
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