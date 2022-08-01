Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Соболев о том, кто способен закрыть Клаудиньо: «Баринов вчера закрыл. В Питере тяжело играть, все получают целую авоську»

Александр Соболев ответил на вопрос, кто способен закрыть хавбека «Зенгита» Клаудиньо. Форвард «Спартака» высказался на фоне разгрома «Локомотива» от петербургского клуба (0:5) в матче Мир РПЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх