Трамп заявил, что Луна "принадлежит" США

Президент опубликовал в соцсети более 30 сгенерированных изображений — от фантазий о переименованиях до символичных образов с политическими намеками Дональд Трамп заявил о принадлежности Луны США — соответствующую фразу "Луна наша" он разместил на фото с американским флагом, пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети TruthSocial.