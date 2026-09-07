Трамп заявил, что Луна "принадлежит" США

Президент опубликовал в соцсети более 30 сгенерированных изображений — от фантазий о переименованиях до символичных образов с политическими намеками Дональд Трамп заявил о принадлежности Луны США — соответствующую фразу "Луна наша" он разместил на фото с американским флагом, пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети TruthSocial.
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