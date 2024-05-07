Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Китайский штурмовой дрон

Китайский штурмовой дрон

Китайская версия наземного штурмового дрона.Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недавно продемонстрировали свое последнее технологическое достижение - гусеничную дистанционно управляемую машину (ДУМ), предназначенную для городских операций.

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