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Минюст США: россиянка призналась, что отправляла комплектующие ракет и БПЛА в РФ

Минюст США: россиянка призналась, что отправляла комплектующие ракет и БПЛА в РФ

Гражданка России и Канады Кристина Пузырева в суде Нью-Йорка признала вину в сговоре с целью отмывания средств, полученных от отправки подсанкционным российским предприятиям комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), управляемых ракетных комплексов и других видов вооружений.

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