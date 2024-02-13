Минюст США: россиянка призналась, что отправляла комплектующие ракет и БПЛА в РФ

Гражданка России и Канады Кристина Пузырева в суде Нью-Йорка признала вину в сговоре с целью отмывания средств, полученных от отправки подсанкционным российским предприятиям комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), управляемых ракетных комплексов и других видов вооружений.