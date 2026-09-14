СМИ: Россия опережает Запад по производству бюджетных вооружений

Россия опережает своих противников по производству современных массовых бюджетных вооружений. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.
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