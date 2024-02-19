В Сбере назвали регионы с самыми высокими платежами по ипотеке

Жители Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга больше всех в России тратят на ежемесячные платежи по ипотеке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса Сбербанка «Домклик».
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