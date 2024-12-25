Участок трассы закрыли в области Жетысу до 31 декабря

Участок автодороги Ушарал-Достык закрыли для всех видов транспорта на несколько дней. Как сообщили в АО НК «КазАвтоЖол», 25 декабря текущего года в 8:00 в области Жетысу в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Ушарал-Достык, с 84 по 164 километр (от станции Коктума до села Достык).