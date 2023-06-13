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Площадь пожара в производственном здании на Витебском возросла до 500 «квадратов»

Участие в ликвидации возгорания принимают 40 человек личного состава и восемь единиц техники. Площадь пожара в производственном здании на Витебском проспекте составляет 500 квадратных метров.

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