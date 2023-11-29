Уже завтра обновленная версия Turok 3: Shadow of Oblivion получит масштабное исправлени...

Уже завтра обновленная версия Turok 3: Shadow of Oblivion получит масштабное исправление ошибокПо странной случайности ремастер культового шутера Turok 3: Shadow of Oblivion вышел еще 15 ноября, за две недели до официального релиза.
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